Pogrzeb papieża Franciszka. Do trumny włożą mu specjalne rzeczy Fot. Maria Grazia Picciarella/Shutter

Reklama.

W piątek, o godzinie 20, w Bazylice św. Piotra rozpoczął się uroczysty i pełen symboliki obrzęd zamknięcia trumny z ciałem papieża Franciszka – poinformowało Biuro Prasowe Watykanu.

Trwają przygotowania Franciszka do pogrzebu. Specjalne rzeczy trafią z nim do trumny

Zgodnie z tradycją, ciało zmarłego papieża spoczywa ubrane w biały strój pontyfikalny oraz czerwone szaty liturgiczne. Obok złożono również mitrę oraz paliusz – znaki papieskiej władzy i pasterskiej odpowiedzialności.

W trumnie umieszczony został także specjalny dokument, tzw. Rogito, który opisuje najważniejsze chwile pontyfikatu Franciszka oraz jego zasługi dla Kościoła i świata. Włożono również sakiewkę z monetami wybitymi podczas jego pontyfikatu – to symboliczny gest duchowego wynagrodzenia za lata posługi. Całość dopełnił paschał wielkanocny, będący znakiem wiary w zmartwychwstanie.

Zgodnie z watykańskim rytuałem, przed zamknięciem trumny na twarz zmarłego papieża położono białą, jedwabną chustę – symbol pokoju, czystości i przejścia do życia wiecznego.

Reklama.

Jak także informowaliśmy, jako przyczynę śmierci papieża Franciszka Watykan podał udar, po którym nastąpiła zapaść kardiologiczna i śpiączka. To był szok dla tych, którzy poprzedniego dnia widzieli, jak papież objeżdża plac Świętego Piotra papa mobile, a z balkonu bazyliki udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi. Jak to możliwe?

W rozmowie z naTemat.pl wyjaśniał to prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej w Narodowym Instytucie Kardiologii.

– Dla ekspertów medycznych to nie jest zaskoczenie. Po pierwsze, to była osoba w zaawansowanym wieku 88 lat, z przewlekłymi chorobami płuc. My doskonale znamy powiązanie pomiędzy zaostrzeniem się chorób zapalnych, chorób płuc czy obturacyjnej choroby płuc, astmy, a incydentami zdarzeń sercowo-naczyniowych na podłożu miażdżycy – powiedział nam ekspert.

Reklama.