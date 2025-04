Chłodny pokaz tegorocznej wiosny. Po słonecznym dniu schowaj kwiaty, żeby uratować je przed przymrozkiem Fot. Dawid Wolski/East News

W ostatnich dniach pogoda bardzo gwałtownie się zmieniła. Jeszcze w środę czy czwartek cieszyliśmy się letnimi wartościami na termometrach. Jednak piątkowe opady deszczu, a także ciągnące się za nimi chłodniejsze powietrze sprawiły, że weekend nie będzie rozpieszczał nas pod względem temperatury. Najgorsze będą jednak poranki.

Ostrzeżenia IMGW dla 16 województw. Schowaj lub przykryj kwiaty ogrodowe

Sobota zapowiada się bardzo słonecznie. Jedynie na południu kraju, gdzie nie dotrze jeszcze wyż, może utrzymywać się częściowe zachmurzenie. Niestety nadciągające z północy arktyczne powietrze nie będzie należało do najcieplejszych. Stąd na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 9 do 15 st. C.

Taka aura będzie sprzyjała spacerom i aktywnościom poza domem. Jednak wieczorem trzeba pamiętać o zadbaniu o rośliny ogrodowe, przydomowe ogródki, czy plantacje. Wiosenne rośliny i kwitnące drzewa są bowiem szczególnie wrażliwe na przymrozki, a te w nocy z soboty na niedzielę są możliwe w zasadzie w całej Polsce.

W sobotę 26 kwietnia IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla wszystkich województw. Cieplej będzie jedynie w pasie od Rybnika i Gliwic, przez Kraków, Tarnów, Rzeszów i Przemyśl. Jedynie tam nie będą obowiązywały alerty.

Jak czytamy w komunikacie IMGW, od północy do ok. 6:30 w niedzielę rano "prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -1 st. C, przy gruncie do -5 st. C". To wystarczy, żeby zaszkodzić wrażliwym na chłód roślinom.

Niedziela pogodna, ale na wzrost temperatury nie ma co liczyć. Pogoda będzie mieszać także w majówkę

W niedzielę pogoda będzie bardzo podobna do tej z soboty. Na niebie znów zagości bardzo niewiele chmur. Błękitne niebo będziemy zawdzięczać wyżowi, którego centrum znajdzie się nad Bałtykiem.

Ponieważ wyż ten będzie niósł suche i chłodne powietrze arktyczne, znów nie należy spodziewać się wysokich temperatur. Najchłodniej będzie na północy. W Gdańsku i Suwałkach termometry wskażą ok. 10-11 st. C. W pozostałych regionach będzie to 12-15 st. C.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że od poniedziałku do czwartku każdy dzień powinien być cieplejszy. Modele Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW wskazują, że już 28 kwietnia na termometrach zobaczymy ok. 17-20 st. C.

