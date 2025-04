Plecak idealny do Ryanaira w Biedronce. Z nim nie dopłacisz za nadbagaż Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Kontrole bagażu w Ryanairze przez lata uchodziły za legendę, a pasażerowie prześcigali się w pomysłach na to, jak nagiąć przepisy przewoźnika. Wszystko zmieniło się jednak wraz z początkiem roku. Mniej więcej od stycznia przewoźnik bardzo dokładnie sprawdza wszystkie bagaże, a nie tylko walizki. Dla podróżnych, których bagaż nawet minimalnie przekracza dopuszczalne wymiary, często oznacza to dopłatę w wysokości ok. 300 zł. Jeśli chcesz tego uniknąć, możesz skorzystać z promocji Biedronki.

Biedronka ma plecak idealny do Ryanaira. Nie musisz nawet iść po niego do sklepu

Ryanair ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące bagażu podręcznego. W cenie biletu na pokład możesz zabrać jedynie niewielki plecak lub torbę, których wymiary nie mogą przekroczyć 40x20x25 cm. Po wykupieniu opcji Priority na pokład możecie wnieść także walizkę o wymiarach 55x40x20 cm.

Niedawno na łamach naTemat pisaliśmy właśnie o walizce idealnej do Ryanaira, którą do sprzedaży wprowadziło Action. Tym razem przeglądając aktualne promocje, znaleźliśmy plecak, który nada się na darmowy bagaż. Kupicie go w Biedronce, a dokładnie na stronie Biedronka Home.

Plecak to produkt znanej polskiej marki Wings, która od ponad 7 lat specjalizuje się w produkcji walizek, a także plecaków podróżnych. Z opisu dostępnego na stronie Biedronki dowiadujemy się, że bagaż ma wymiary 42x27x20 cm (+/- 2 cm) i możliwość poszerzenia o dodatkowe 7 cm. Dzięki temu jego pojemność wynosi nawet 30,5 l.

Wymiary te mogą nieznacznie przekraczać te dopuszczalne przez Ryanaira, ale dzięki miękkiemu materiałowi bez trudu go nieco ściśniecie i włożycie do odpowiedniego sizera. Dodatkowym ułatwieniem podczas kontroli będą paski po bokach plecaka, które po zaciśnięciu idealnie go skompensują i zmniejszą ryzyko przekroczenia dopuszczalnych wymiarów.

Ten plecak z Biedronki sprawdzi się idealnie jako darmowy bagaż podręczny w Ryanairze Fot. Biedronka Home

Plecak idealny do Ryanaira z Biedronki. Teraz dostępny na promocji

Dużą zaletą plecaka jest wiele komór, dzięki czemu bez trudu zaprowadzicie w nim porządek. Plecak ma dodatkową przestrzeń RFID, która uchroni was przed kradzieżą, a także wodoodporną kieszeń, idealną na strój kąpielowy, jedzenie czy kosmetyki.

