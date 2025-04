Każdy, kto choć raz latał do Antalyi, albo przynajmniej przeglądał TikToka, najpewniej natknął się na widok tłumów na tamtejszym lotnisku. Niestety, ale była to tamtejsza klasyka. Ścisk, ogromna liczba podróżnych i mała ilość miejsca były dużymi minusami wyjazdu na all inclusive do Turcji. Teraz jednak lotnisko rozrosło się ponad dwukrotnie, a komfort podróży zmienił nie do poznania.