Nowa moda na all inclusive w Egipcie. Rezerwowanie leżaków o 5 rano to już za mało Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

Sezon na wiosenno-letnie wyjazdy na all inclusive rozpoczął się w Wielkanoc, ale to od majówki podróżujemy najchętniej. Jeżeli w planach macie wyjazd do Egiptu, przygotujcie się na niełatwe starania o rezerwację leżaka nad basenem. Polski podróżnik pokazał właśnie, co robią tam turyści.

Największa zmora każdego all inclusive. W Egipcie weszła na nowy poziom

Nie od dziś wiadomo, że w hotelach z all inclusive nie raz dochodzi do wyścigów, których stawką jest rezerwacja leżaka nad basenem. Do takich zmagań dochodzi w Turcji, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, ale i w wielu innych miejscach. Jednak jak pokazał Patryk Suracki, prowadzący kanał "Inna Strona Świata", w Egipcie weszło to na nowy poziom.

Polak, przebywając w jednym z egipskich hoteli, postanowił wieczorem przespacerować się nad tamtejszy basen. Tam czekała go niemiła niespodzianka. Mimo iż basen był nieczynny, to na wszystkich leżakach leżały już ręczniki.

– Tradycją nie jest już wstawanie o 5 rano, aby zarezerwować swój leżak, aby położyć swój ręcznik. Z tego co widzę, tradycją jest po prostu zostawianie swoich ręczników, znakowanie swojego leżaka dzień wcześniej na wieczór – stwierdził Suracki. Po chwili dodał, że nie będzie wcale zdziwiony jeśli okaże się, że te same leżaki są zajmowane przez te same osoby przez cały pobyt.

Rezerwowanie leżaków największą zmorą każdego all inclusive. Hotele próbują sobie z tym radzić

Zajmowanie leżaków ręcznikami z pewnością jest jednym z bardziej irytujących zachowań podczas all inclusive. Właśnie z tego powodu często brakuje tam miejsc, bo wczasowicze, zamiast płynnie się wymieniać, rezerwują leżaki nad basenem, podczas gdy sami np. odpoczywają nad brzegiem morza, albo jadą na całodniowe wycieczki.

Niektóre hotele próbują szukać rozwiązań tego problemu. Coraz popularniejszym zwyczajem jest zbieranie ręczników z leżaków w godzinach śniadania, czyli na chwilę przed otwarciem basenu. Zdaniem wielu osób właśnie taka praktyka powinna obowiązywać wszędzie.