Wielu zadaje sobie pytanie, czy Rosja będzie kiedyś osądzona za swoje zbrodnie w Ukrainie . Plany dotyczące specjalnego trybunału powstawały od 2023 roku, w marcu 2025 je sfinalizowano, ale politycznie nic nie zostało jeszcze postanowione. Szczegóły dotyczące trybunału, który ma mieć siedzibę w Radzie Europy, są nadal tajne. Pewne jest to, że Władimir Putin nie może być ścigany, dopóki jest prezydentem. Pełniącym obowiązki głów państw przysługuje immunitet. Niemniej jednak nieoficjalnie mówi się już o "Trybunale Putina ", ponieważ w międzynarodowym orzecznictwie najwyższe kierownictwo państwa ponosi odpowiedzialność za agresję na inny kraj.

Możliwe jest śledztwo, ale nie postawienie zarzutów

– Trybunał Specjalny nie będzie sądził Władimira Putina zaocznie, dopóki jest on prezydentem Rosji – potwierdził przedstawiciel Rady Europy.

– To oczywiście absurd – krytykuje Oleksandra Matwijczuk. Szefowa nagrodzonej Pokojową Nagrodą Nobla organizacji Center for Civil Liberties oczekuje, że specjalny trybunał ukarze osoby odpowiedzialne za okrucieństwa . Ona i jej współpracownicy zbierają dowody od jedenastu lat.

Kto może zostać objęty śledztwem?

Oleksandra Matwijczuk przypomina, że procesy norymberskie przeciwko głównym nazistowskim zbrodniarzom wojennym nie ograniczały się do najwyższego kierownictwa nazistowskich Niemiec. – Było jasne, że nie tylko trzy osoby były odpowiedzialne za zbrodnie – mówi. Jeśli chodzi o "Trybunał Putina", krąg decydentów w Rosji nie został jeszcze ustalony.

Gleb Bogush z Instytutu Międzynarodowego Prawa Pokoju i Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Kolonii uważa, że można przyjąć, że to około dwudziestu osób. – Sąd powinien to wyjaśnić – podkreśla. Ci, którzy są niewinni, zostaną wypuszczeni. Jednak musi odbyć się proces, w którym każdy będzie mógł złożyć oświadczenie przed niezależnym sądem, jak dodaje ekspert.

Zarzuty ekspertów wobec planowanego trybunału

Gleb Bogush krytykuje pomysłodawców specjalnego trybunału, że uznają przywileje Putina i tym samym potwierdzają jego własną tezę, że jest nietykalny. Jego zdaniem lepiej byłoby pozostawić kwestię immunitetu sędziom trybunału. Ekspert krytykuje Radę Europy za to, że nie uznała Putina za nielegalnego prezydenta. Decyzja o przyznaniu mu immunitetu jest niebezpiecznym sygnałem, który może być interpretowany jako zaproszenie do ignorowania nakazów Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), który w marcu 2023 wydał nakaz aresztowania Putina.

Rada Europy zakłada jednak, że "formuła znaleziona dla specjalnego trybunału w tej sprawie będzie wystarczająca, aby zapewnić odpowiedzialność i przeciwdziałać bezkarności". Pomimo przeszkód, prawo międzynarodowe dalej się rozwija, co podkreślił przedstawiciel Rady Europy w rozmowie z DW. Immunitet osobisty w żadnym wypadku nie jest "licencją na bezkarność".

Pozostaje pytanie, jaki okres będzie brany pod uwagę przez trybunał. – Wojna nie rozpoczęła się w lutym 2022 roku, ale w lutym 2014 roku – zaznacza Oleksandra Matwijczuk, która obawia się pominięcia przez trybunał aneksji Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy . – Miałoby to długoterminowe konsekwencje prawne dla tych, którzy ucierpieli w ciągu ośmiu lat przed 2022 rokiem, a także dla przywrócenia prawa międzynarodowego i powrotu okupowanych terytoriów do Ukrainy – podkreśla.

Techniczne przygotowania do utworzenia trybunału zakończone

Postanowiono zlokalizować go w Hadze za zgodą Holandii, jak podało źródło DW. Kijów ma przekazać trybunałowi wyniki swoich dochodzeń. Uwzględnione zostaną również dowody zebrane przez Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA). ICPA zostało również utworzone w Hadze przy wsparciu Komisji Europejskiej i składa się z wybranych prokuratorów krajowych.

Kolejne kroki należą do polityków

Plan dotyczący trybunału musi teraz zostać przeanalizowany przez polityków. Oznacza to początek okresu niepewności, ponieważ wszystko wskazuje na to, że USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa wycofają się i nie będą wspierać trybunału ani politycznie, ani finansowo. Węgry również odrzucają trybunał. Wciąż nie jest jasne, jak zareagują Azerbejdżan, Turcja i Serbia, które utrzymują bliskie stosunki z Rosją.

Ostateczna decyzja wymaga większości dwóch trzecich głosów w Radzie Europy. Następnie parlamenty państw członkowskich musiałyby ratyfikować decyzję, co może zająć miesiące. – W czasie wojny nie należy spodziewać się szybkich działań – mówi Gleb Bogush. Ponadto, zdaniem eksperta, niektóre obozy polityczne w różnych krajach mogłyby postrzegać trybunał jako eskalację konfliktu lub krok, który utrudniłby negocjacje. – To może znacznie opóźnić ten proces, jeśli nie go pogrzebać – ostrzega ekspert.