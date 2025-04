Alergie na psy wywoływane są głównie przez białka obecne w sierści, naskórku, ślinie i moczu. Cząsteczki białek znajdujących się w sierści łatwo unoszą się w powietrzu i dostają do dróg oddechowych. Kiedy pies się liże, białka w jego ślinie osiadają na sierści, a następnie uwalniają się do otoczenia, co sprzyja wystąpieniu alergii.