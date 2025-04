Kinga Preis pomogła sarnie w lesie

W emocjonalnym filmiku aktorka przemawiała również do znalezionego zwierzęcia, kiedy było transportowane na "noszach". – Może pan doktor uratuje ci życie. No teraz to jesteś jak królewna. Boże – mówiła poruszona. Obecnie nie wiadomo, w jakim stanie jest ranna sarna, ale trzymamy kciuki, że udało się ją uratować.

Przy okazji Kinga Preis zwróciła też uwagę na aplikację Animal Helper – to narzędzie stworzone, by szybko i skutecznie pomagać zwierzętom w potrzebie. Działa podobnie do numeru alarmowego 112, ale jest skierowana wyłącznie do zgłaszania przypadków wymagających interwencji w sprawie rannych lub zagrożonych zwierząt — zarówno domowych, jak i dzikich. Przez aplikację można szybko skontaktować się z odpowiednimi służbami lub organizacjami.