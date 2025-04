Jej charakterystyczne poczucie humoru, śmiech i mnóstwo kultowych skeczy doskonale znają Polki i Polacy. Mowa oczywiście o gwieździe kabaretu Hrabi Joannie Kołaczkowskiej. Aktorka poważnie zachorowała. Okazało się, że ma nowotwór . Razem z Dariuszem Kamysem, Łukaszem Pietschą i Tomaszem Majerem miała ruszyć w Polskę z występami, ale stan zdrowia jej na to nie pozwolił.

Koncerty na rzecz Kołaczkowskiej. Gdzie kupić bilety?

Kołaczkowska poprosiła jednak kabareciarzy, aby mimo tego nie rezygnowali z tournée. "To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych" – napisali w oświadczeniu członkowie kabaretu Hrabi i zaznaczyli, że "dochód z biletów trafi na leczenie Joanny".