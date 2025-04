Fot. MARIUSZ GRZELAK/REPORTER

Reklama.

30 kwietnia upływa termin przesyłania PIT-ów do urzędów skarbowych. Jeśli czekamy z rozliczeniem na ostatnią chwilę lub chcemy dokonać korekty w naszym zeznaniu, a kupiliśmy piec, to właśnie teraz jest najlepszy moment, by odliczyć ulgę termomodernizacyjną.

Tylko do 30 kwietnia można złożyć PIT. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można zyskać nawt 106 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna stanowi jeden z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie podatku do zapłacenia. Dzięki jej zastosowaniu, na naszym koncie może pozostać nawet 53 tysiące złotych, a w przypadku wspólnego rozliczania z małżonkiem – dwukrotnie więcej.

Reklama.

Istnieje od 2019 r. i została wprowadzona w celu zachęcenia do inwestycji w odnawialne źródła energii oraz w inne działania związane z modernizacją budynków jednorodzinnych. Umożliwia ona podatnikom obniżenie podstawy opodatkowania o koszty poniesione na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych.

"Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom bądź współwłaścicielom domów jednorodzinnych (również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Maksymalna kwota możliwa do odliczenia od dochodu wynosi 53 tys. zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w przypadku małżeństw – 106 tys. zł)" – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Reklama.

Wbrew powszechnym przekonaniom, termomodernizacja nie ogranicza się wyłącznie do instalacji paneli fotowoltaicznych lub montażu kolektorów słonecznych. Ulga podatkowa obejmuje również takie działania, jak wymiana źródła ciepła na bardziej przyjazne środowisku, np. montaż kotła na pellet, który nie bazuje na spalaniu paliw kopalnych.

Dzięki uldze możliwe jest również odliczenie wydatków związanych z ociepleniem ścian oraz dachu, jak i instalacją bardziej energooszczędnych okien i drzwi. Redukcja strat ciepła skutkuje zmniejszonym zużyciem energii, co w praktyce przekłada się na znaczne oszczędności.

Reklama.

Koniec z ulgą na piece gazowe i olejowe. To ostatnia szans, by odliczyć je od podatku

Jeszcze do niedawna z ulgi można było skorzystać, by odliczyć zakup pieca na gaz lub olej. Od 2025 roku zostaje to wykreślone z listy wydatków (w tym artykule znajdziecie, co można odliczyć). Jednak obecne deklaracje PIT dotyczą 2024 roku. Stąd to ostatni raz, kiedy mamy taką możliwość.

Zatem jeśli kupiliśmy piec w zeszłym roku (do 31 grudnia 2024 r. włącznie), to nadal możemy uzyskać ulgę termomodernizacyjną. Decyduje data na fakturze lub paragonie. Jeśli za to kupiliśmy piec po 1 stycznia 2025 roku, to niestety nie będziemy już mogli dostać zwrotu ze skarbówki.

Powód usunięcia tego wydatku z listy ulg wydaje się oczywisty: wspomniane piece już nie są uznawane za ekologiczne (choć od początku były zasilane paliwami kopalnymi). Dyrektywa unijna zakazuje wspierania finansowego tego typu urządzeń.

W jaki sposób możemy odliczyć ulgę termomodernizacyjną za zakup pieca gazowego lub olejowego? Możemy to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28 od:

dochodu opodatkowanego według skali podatkowej dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Reklama.

Piece gazowe i olejowe zostały wykreślone, ale od 1 stycznia 2025 roku do ulgi termomodernizacyjnej włączone są też wydatki na magazyny energii i magazyny ciepła.