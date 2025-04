Nowy sondaż prezydencki

Politolog: Mam złą opinię o sztabie Trzaskowskiego

Jego zdaniem błędem Rafała Trzaskowskiego jest to, że otacza się nieodpowiednimi ludźmi i absolutnie powinien to zmienić.

– I to jak najszybciej. Mam złą opinię o sztabie Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że pod kątem doboru personalnego pracuje on źle. To ludzie, którzy sobie nie radzą. Oni są potencjalnie kompetentni. Jest wśród nich również paru moich studentów. Ale na ich działania patrzę niekiedy z pewnym zaskoczeniem. Wydawałoby się, że jako doświadczone wygi, powinni być w o wiele większym stopniu przygotowani na potencjalne zaskoczenia. To nie są ludzie, którzy mogą doprowadzić do zwycięstwa. Może być wręcz odwrotnie – powiedział w rozmowie z naTemat prof. Wawrzyniec Konarski.