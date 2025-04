Niemcy. Znamy pierwszych ministrów rządu Merza.

Jest już jasne, kto z ramienia partii CDU dołączy do rządu Friedricha Merza . Na liście znalazło się kilka zaskakujących nazwisk. Oprócz prawdopodobnego kanclerza Friedricha Merza (CDU) Chrześcijańscy Demokraci będą mieli w rządzie siedmioro ministrów – czterech mężczyzn i trzy kobiety. W poniedziałek (28.04.) Merz przedstawił ich nazwiska prezydium partii.

Menadżerowie od cyfryzacji i gospodarki

Niemcy po raz pierwszy utworzą Ministerstwo Cyfryzacji i Modernizacji Państwa. Szefem tego resortu zostanie menadżer Karsten Wildberger. Jest on szefem spółki Ceconomy, spółki matki sieci sklepów z elektroniką Media Markt i Saturn.

MSZ dla eksperta ds. bezpieczeństwa

Merz: Najlepsi dla naszego kraju

Friedrich Merz tak skomentował wybór przyszłych ministrów na portalu X: "To jest nasza drużyna dla Niemiec: Najlepsi dla naszego rządu. Najlepsi dla naszego kraju".

Kogo desygnuje SPD?

Wymienione osoby zostały na razie desygnowane na stanowiska. Także partia CSU zapowiedziała przedstawienie swoich ministrów w poniedziałek. Musi to zrobić także koalicjant, partia SPD. Socjaldemokraci zapowiedzieli, że zrobią to do 5 maja.