Hipermarket rzucił na stół majówkowe promocje. Steki na grilla nawet za pół ceny

Jeśli planujecie majówkowe grillowanie, to Carrefour właśnie wprowadził ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. Do 2 maja 2025 trwa tam akcja GRILL MASTERS – kampania pełna mocnych rabatów na mięsa, ryby, owoce morza i przekąski. Dodatkowe zniżki czekają na użytkowników karty PAYBACK, Karty Seniora oraz aplikacji Mój Carrefour. A my podpowiadamy, na czym można zaoszczędzić.