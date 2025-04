Bon majówkowy. Nawet 3000 zł państwo dopłaci ci do majówki

"Bon majówkowy" to właściwie świadczenie urlopowe (tzw. wczasy pod gruszą), które można wykorzystać także w trakcie majowego wypoczynku. To benefit socjalny, który możesz dostać raz w roku, jeśli bierzesz co najmniej dwa tygodnie ciągłego urlopu.