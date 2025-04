Promocje Biedronka na majówkę 2025. To warto kupić na grilla Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EN

Grill z Biedronką na majówkę: 1+1 i 2+2 gratis

Tylko w poniedziałek 28 kwietnia – jeśli zrobicie zakupy w Biedronce za minimum 299 zł, otrzymacie voucher o wartości 40 zł do wykorzystania 2 maja przy zakupach za minimum 299 zł.

Poza tym w Biedronce kupicie mięso mielone z łopatki wieprzowej albo wołowo-wieprzowe z serii Kraina Mięs w akcji 1+1 gratis. Jeśli jesteście team karkówka, to karkówka grillowa "Czas na Grill" także załapie się na tę samą promocję.

Na majówkowym stole nie może zabraknąć serowych przysmaków – mozzarella Delikate 125 g wchodzi w akcję 2+2 gratis (wtedy za 1,65 zł). A dla ekologicznych dusz Biedronka przygotowała eko-akcesoria grillowe: widelce, słomki i talerze w ofercie 2+2 gratis.

Choć promocje Biedronki na majówkę 2025 robią wrażenie, badania pokazują ciekawą zmianę w zachowaniach konsumentów. Według analizy UCE Research i Blixa tylko 57,7 proc. Polaków planujących zakupy na majówkę aktywnie szuka promocji. Rok wcześniej było ich 71,4 proc. Co to oznacza? Być może inflacyjne zmęczenie promocjami albo większe zaufanie do stałych cen w dyskontach.

Po solidnej porcji grillowanych pyszności przychodzi czas na coś słodkiego. Ciastka Kruszynki Bonitki czy batony Twix, Bounty, Snickers oraz Milky Way dostępne są w akcjach 2+2 gratis oraz 3+1 gratis.

Można, a raczej trzeba też zaoszczędzić na mięsie na grilla. Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin Mega Paka kosztuje teraz 7,90 zł/kg, pod warunkiem zakupów za minimum 149 zł z kartą Moja Biedronka. To oszczędność rzędu 65 proc.

A jeśli marzy wam się coś słodkiego, ale zdrowego, w majowej gazetce znajdziecie truskawki za 6,99 zł za 500 g, czyli 50 proc. taniej. Z aplikacją Biedronka cena spada do 4,99 zł, co oznacza rabat 64 proc. To jeszcze nie koniec: pomidory na gałązce przeceniono o 53 proc., a czerwoną paprykę – o 41 proc.

Napoje i lody – majówkowe must have

Chociaż alkohol jest coraz mniej modny w Polsce, to Biedronka przygotowała pewną promocję związaną z piwem. Kupując 12 puszek, dostajecie 6 gratis – łącznie 50 proc. zniżki. Jakiego piwa? Tego dowiecie się w gazetce Biedronki. Niektórzy nazywają go ulubionym piwem Polaków. Przy kilku innych markach tego napoju zdziała natomiast formuła 5+5 gratis.

Dla tych, którzy wolą słodkie ochłodzenie, lody na patyku Marletto kupicie w promocji 3+1 gratis. A jeśli wolicie rodzinne opakowania lodów Marletto 900 ml, przy zakupie drugiego dostaniecie na niego rabat 70 proc.

Co ciekawe, w całym 2024 roku liczba promocji w sklepach wzrosła o 12,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Największy boom na okazje zanotowano w sieciach convenience ( 26,8 proc. ) i dyskontach ( 23,2 proc. ). Co więcej, w pierwszym półroczu 2024 promocji było 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Trend ten potwierdza: majówka Biedronka grill 2025 to nie przypadek, tylko część większej ofensywy promocyjnej.