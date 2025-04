Siostra Brauna: Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz

"Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz. Ranią mnie osobiście bezlitosne gesty i słowa, które kieruje do tak wielu osób. Nie godzę się też na to, by wciąż odbywało się to przy powszechnym przyzwoleniu (bo okazywane przez wielu oburzenie nie ogranicza dalszych jego aktów przemocy)" – podkreśliła kobieta.