Roxie Węgiel nie dała koncertu na finał trasy. "To nie był dobry moment..."

Nie od dziś wiadomo, że Roksana Węgiel należy do tego grona znanych osób, które są religijne i otwarcie mówią o swojej wierze . Gdy w Rzymie odbywał się pogrzeb papieża Roxie w tym czasie wzięła udział w religijno-muzycznym wydarzeniu w Polsce. Następnego dnia czekał ją koncert w ramach finału trasy Break Tour.

Występ gwiazdy jednak się nie odbył. "Drodzy fani talentu Roxie, z ogromnym żalem jesteśmy zmuszeni powiadomić Was o odwołaniu ostatniego koncertu [...] z nagłych, osobistych powodów artystki. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Do zobaczenia na kolejnych koncertach Roxie" – podał w oświadczeniu team artystki.

Później na InstaStory Węgiel pojawił się kolejny komunikat. 20-latka dodała, że jej zdaniem nie był to dobry moment na świeckie koncerty. Poprosiła fanów o wyrozumiałość.

"Kochani, niechętnie i rzadko odnoszę się do sytuacji medialnych, tym razem czuję, że powinnam. Odwołanie koncertu w Toruniu przez 'powody osobiste artystki' to uznanie przeze mnie, że ten weekend nie jest odpowiednim do grania świeckich koncertów. Mam nadzieję, że zrozumiecie" – podsumowała Roxie Węgiel.