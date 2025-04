Będzie zawiadomienie do prokuratury po debacie. "Nienawistne wypowiedzi"

– To jest skandaliczne, że pozwala się, aby antysemicki ściek pana Brauna przeszedł bez echa. To są skandaliczne słowa – mówiła. I dodała: – Nie ma żadnej wymówki, aby stosować antysemityzm. Ja nie będę milczeć, gdy ludzie mówią takie rzeczy.

Będzie zawiadomienie do prokuratury po debacie

Biejat do sprawy odniosła się także w serwisie X. "Demokracja to przestrzeń ścierania się poglądów. Czasem skrajnych. Ale ta wolność ścierania się poglądów nie może być usprawiedliwieniem propagowania nienawiści. I to powinno łączyć wszystkich ponad podziałami" – czytamy w jej wpisie.