Nie żyje Maciej "Shushei" Ratuszniak

"Wczoraj serce mojego brata zatrzymało się, łamiąc przy tym ogrom serc. Maciej Ratuszniak – ukochany mąż, syn, brat i wujek. Przyjaciel... Miłośnik swoich piesków, Saito i Yuno. Shushei zapalony gracz i mistrz świata w League of Legends, zmarł 28 kwietnia, po krótkiej i zaciętej walce z rakiem. Pogrzeb odbędzie się 5 maja w kaplicy przy Kościele Rzymskokatolickim Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy o godzinie 12:00" – przekazała siostra zmarłego gracza. – Maciek był profesjonalistą w każdym calu. Był tak naprawdę pierwszym zawodowym graczem League of Legends w Polsce. Chyba każdy pamięta jego najlepsze zagrania z pierwszych mistrzostw świata. Pamiętam czasy współpracy przy Elo Hell gdzie dał się poznać jako prawdziwy profesjonalista – wspomina go head of social media naTemat.pl Albert Długoszewski, który w przeszłości miał okazję współpracować z Ratuszniakiem.