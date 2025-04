Dramatyczne doniesienia spod Krakowa. Dzieci ranne po wybuchu w remizie OSP

We wtorek w miejscowości Grębynice (gmina Zielonki, woj. małopolskie) doszło do groźnego wybuchu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło w trakcie trwania zajęć edukacyjnych dla dzieci. Kilko dzieci jest rannych.