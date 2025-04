Jak informowała policja, około godziny 10:30 do gabinetu jednej z poradni w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie wtargnął 35-letni mężczyzna. W chwili ataku w pomieszczeniu znajdowali się lekarz oraz pacjentka. Napastnik kilkukrotnie ugodził lekarza ostrym narzędziem , a następnie wybiegł ze szpitala. Został obezwładniony i zatrzymany przez ochronę, po czym przekazany policji.

Jest relacja świadka tragedii w krakowskim szpitalu

– (...) Jestem na wizycie u ortopedy i nagle ktoś krzyczy: "Ratunku, nożownik!". Wpadł facet do pokoju i zadźgał lekarza. Większość ludzi uciekła, a my pobiegliśmy w drugą stronę. Złapałem za krzesło i lecę do niego. Zrobił się jakiś rumor. Mój szwagier też tam był, bo akurat miał wizytę – wyleciał i dał mi metalowy wieszak, żebym z nim ruszył – padło na tym nagraniu, które cytuje "Super Express".