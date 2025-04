Nowe oszustwo na WhatsAppie: jedno zdjęcie – tracisz dane i pieniądze

Ten scenariusz to nie odcinek "Czarnego lustra", tylko najnowsze oszustwo, które zaczęło zbierać żniwo za granicą – i wkrótce może pojawić się także w Polsce.

Sprawę nagłośnił "Gulf News", opisując przypadek mężczyzny z Indii , który stracił 200 tysięcy rupii (około 9 tysięcy złotych), bo kliknął w przesłane mu zdjęcie.Za wszystkim stoi steganografia LSB – technika pozwalająca na ukrywanie złośliwego kodu w najmniej znaczących bitach plików multimedialnych. W praktyce oznacza to, że wirus może być zaszyty w pozornie zwykłym zdjęciu.

Po jego otwarciu uruchamia się niepozorne złośliwe oprogramowanie, które daje przestępcom dostęp do aplikacji, haseł, danych logowania, a nawet konta bankowego! Co gorsza, tego typu ataki są trudne do wykrycia przez tradycyjne oprogramowanie antywirusowe.