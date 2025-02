Gdy dzwoni do ciebie nieznany numer, nigdy tego nie rób. Ten ruch pozbawi cię pieniędzy

Gdy dzwoni do nas nieznany numer, najczęściej reagujemy irytacją. "To znowu fotowoltaika, zaproszenie na zakup garnków albo świetna oferta chwilówki" – myślimy. Tymczasem może być o wiele gorzej. Oszustwo wangiri polega na jednym telefonie, urwanym dość szybko. Niektórzy myślą, że to coś ważnego i oddzwaniają. I tak wpadają w pułapkę. Jak się chronić?