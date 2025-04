Pogoda na majówkę 2025

Temperatura minimalna wahać się będzie od 5°C na północy do 10–13°C na południu. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą od 17°C do 22°C, na północy chłodniej – od 12°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, okresami silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem oraz podczas burz w porywach do 70 km/h.