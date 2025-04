We wtorek pogoda niewiele się zmieni. Na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy i północnym wschodzie umiarkowane do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne, słabe opady deszczu.

Natomiast środa przyniesie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 8°C do 10°C, jedynie w rejonach podgórskich spadnie do około 6°C.

W ciągu dnia termometry pokażą od 16°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do 22°C na południowym zachodzie. Nad morzem będzie wyraźnie chłodniej, od 10°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach nad morzem może osiągać prędkość do 80 km/h.

Jaka pogoda na majówkę?

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, szczyt ciepła czeka nas w Polsce 1 maja, kiedy to na zachodzie ociepli się nawet do 22-24°C. W pozostałych regionach będzie to ok. 19-2°C. Wysoka temperatura powinna się również utrzymać 2 maja, jednak dalsza część weekendu majowego nie zapowiada się już tak przychylnie. W sobotę spodziewajmy się ok. 11-13°C, a w niedzielę 13-15°C.