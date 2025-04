2 maja – dzień największego zamieszania. Wszyscy pytają, czy sklepy są wtedy otwarte

Majówka to dla wielu Polaków synonim odpoczynku, grilla i długiego weekendu. Jednak każdego roku, jak bumerang, powraca pytanie: czy 2 maja sklepy są otwarte? Choć mogłoby się wydawać, że po tylu latach kalendarzowej powtarzalności wszystko jest już jasne, to właśnie 2 maja wywołuje największe wątpliwości. Dlaczego? Bo to tzw. dzień "pomiędzy" – nieoficjalne święto, ale też nie dzień wolny ustawowo. Dla pracowników to często urlop "na życzenie", a dla klientów – zagadka, czy można spokojnie wybrać się na zakupy, czy lepiej jednak wcześniej uzupełnić lodówkę.