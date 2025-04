– Dzieci muszą tę technologię znać, a my musimy zorganizować szkołę w taki sposób, żeby sztuczną inteligencją nie pomagały sobie w egzaminach – mówiła Mucha. Podkreśliła również, że w tej sprawie nie ma na co czekać. Jak wskazała, AI to potężne narzędzie, a dzieci muszą nauczyć się je wykorzystywać w dobrych celach.