Matura 2025 będzie inna niż rok temu. Nowe zmiany ucieszą głównie... jedną grupę uczniów

Nowe przepisy, mniej materiału, krótsza lista lektur… Czy tegoroczna matura naprawdę będzie łatwiejsza, czy to tylko złudzenie? Centralna Komisja Egzaminacyjna zapowiada spore uproszczenia, ale nie brakuje też pułapek, które mogą zaskoczyć niejednego maturzystę. Oto co już wiemy i co może jeszcze zaskoczyć.