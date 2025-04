"Od 6 maja koniec"

"Każdy, kto próbuje nielegalnie przedostać się do Niemiec, musi wiedzieć, że od 6 maja jest z tym na niemieckiej granicy koniec" – kontynuował Frei, odnosząc się do daty zaprzysiężenia kandydata na kanclerza Friedricha Merza .

"Nikt nie może ubiegać się o azyl w wybranym przez siebie kraju" – dodał Frei. "Zgodnie z prawem europejskim, musi to nastąpić tam, gdzie wjeżdża się do Unii Europejskiej. Prawie nigdy nie są to Niemcy" – kontynuował przyszły szef Urzędu Kanclerskiego.