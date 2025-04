Poruszające sceny na Marszu Żywych. "Sprowadźcie mi mojego wnuka!"

Tym razem organizowany od 1988 roku Marsz Żywych nawiązywał do dwóch wydarzeń: zbliżającej się 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej i minionej w styczniu 80. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów Auschwitz . Stąd także obecność prezydentów Izraela i Polski, Izaaka Herzoga i Andrzeja Dudy w Oświęcimiu. Uczestnicy przeszli z byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz I w Oświęcimiu do byłego obozu zagłady Auschwitz II Birkenau w Brzezince.

Na tegoroczny Marsz przybyło 80 ocalałych z Holokaustu, który pochłonął życie około 6 milionów Żydów. Było też kilkoro byłych zakładników uwięzionych przez Hamas po ataku z 7 października 2023 roku, największej masowej zbrodni na Żydach po Holokauście , podczas której – według raportu organizacji Human Right Watch powołującej się na obliczenia agencji AFP – zostało zabitych 1195 osób, w tym 79 obywateli innych państw niż Izrael , a 250 mieszkańców kraju zostało porwanych do Strefy Gazy . Hamas w dalszym ciągu przetrzymuje 59 z nich.

"Sprowadźcie mi mojego wnuka!"

Deszcz, który zaczął padać chwilę przed rozpoczęciem głównej uroczystości, szybko przerodził się w gwałtowną nawałnicę z piorunami, która zmusiła organizatorów do skrócenia głównej uroczystości do kilkunastu minut. Z powodu burzy i tym razem w byłym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau nie było więc przemówień polityków, podobnie jak w styczniu, podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia obozu. Wówczas było to jednak z góry założone przez dyrekcję Muzeum Auschwitz, tym razem plany organizatorów pokrzyżowała pogoda.