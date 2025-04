Powerbank Tracer 20 000 mAh za 40 zł. Ludzie rzucili się na promocję w Media Expert Fot. Michal Wozniak/East News

Powerbank to przenośna bateria służąca do ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, tablety, smartwatche, kamery sportowe, słuchawki bezprzewodowe, latarki i inne gadżety.

Jego główną cechą jest pojemność, podawana w miliamperogodzinach (mAh). Im większa wartość, tym więcej energii może zgromadzić i tym więcej razy naładuje nasz sprzęt. Jeszcze parę lat temu powerbanki miały kilka tysięcy mAh i starczały na jedno ładowanie, teraz przyzwoity standard to 10 000 mAh.

Powerbank Tracer 20 000 mAh za niecałe 40 zł. Ludzie rzucili się na promocję w Media Expert

Obecnie w promocji w Media Expert jest jednak powerbank firmy Tracer z 20 000 mAh. Normalnie kosztuje 110 zł. Jednak jeszcze do końca dnia (czyli do północy 30 kwietnia) można go kupić za 39 zł, czyli o 71 zł taniej. Wystarczy przy zakupie wpisać kod TURBO3004.

Niestety zostały już ostatnie sztuki. Z tego, co widzę w sklepie internetowym: nie ma już możliwości wysyłki. Można za to kupić powerbank online i odebrać go osobiście w sklepie stacjonarnym. O ile jeszcze coś zostanie, bo stosunek ceny do pojemności jest naprawdę świetny.

Ludzie pewnie wykupują go po kilka sztuk. Do tego sprzęt wyprodukowała znana marka, a także ma kilka innych przydatnych cech. Dzięki trzem portom (dwa USB-A i jeden USB-C) można jednocześnie ładować trzy urządzenia. Nie trzeba więc się kłócić z innymi o to, czyja teraz kolej.

Powerbank Tracera wspiera szybkie ładowanie dzięki technologiom Power Delivery (20 W) i Quick Charge 3.0 (22,5 W), co pozwala skrócić czas ładowania. Jest poręczny, ma wyświetlacz pokazujący poziom energii i dołączony kabel USB-C. Czas jego pełnego ładowania to około 3-4 godziny.