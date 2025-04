Hebe – promocje w formie żółtych karteczek. Ten produkt nawet za 1 zł Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER/EN

Co nam wpadło nam w oko? Kilka kosmetyków, ale przede wszystkim lakier hybrydowy Eveline, który w ramach tej oferty można dostać za 1 zł. A to dopiero początek. Wśród hitów znalazł się też nawilżający krem Retinobaza za 15,99 zł. Sprawdza się przy przebarwieniach i zmianach trądzikowych, więc to okazja, żeby przetestować coś nowego bez dużego ryzyka.

Żółte karteczki "ostatnia szansa" – co trzeba wiedzieć? Nie są częścią ogólnopolskiej gazetki ani aplikacji Hebe. Oznaczają lokalne promocje na wybrane produkty – często są to ostatnie sztuki, końcówki serii lub wycofywane produkty. Dlatego warto nie tylko przeglądać aktualne oferty online, ale też wybrać się na spacer do najbliższej drogerii Hebe , bo tego typu okazje mogą pojawić się tylko tam i nie są gwarantowane w każdej lokalizacji.

Hebe – promocje online i z gazetki

Z promocji dostępnych również online i w gazetce warto wyróżnić tusz do rzęs Maybelline New York w cenie 34,99 zł oraz dobrze znane kosmetyki do pielęgnacji ciała. Na półkach pojawiły się między innymi:

rozświetlający krem Lirene Coconut Shine za 21,69 zł, balsam-krem do rąk AA Help za 13,99 zł, ochronna pomadka do ust Laura Conti Herbal za mniej niż 6 zł, serum Bielenda Skin Clinic, które kupicie za 20 zł.

Na liście dobrych okazji pojawiły się też:

masło do ciała Leśna Jeżyna Sielanka 250 ml – 9,99 zł, wygładzające mleczko Nivea 625 ml – 26,49 zł, klasyczna pomadka Carmex – 10,99 zł, oliwka do masażu Ziaja Baltic Home Spa Fit – 17,99 zł, balsam do ciała Your Kaya Słodka Pomarańcza – 35,89 zł.

Fani marki L’Oréal mogą teraz upolować tusz Air Volume w cenie 48,99 zł, a także viralowy puder True Match za 44,89 zł (wybrane odcienie).

Do 4 maja trwa także większa akcja rabatowa – ponad 1200 dermokosmetyków przeceniono nawet o 40 proc.! To dobry moment, by sięgnąć po droższe produkty pielęgnacyjne, których cena zwykle odstrasza.

Dla czytelników wypatrzyliśmy też kilka perełek w gazetce Hebe, które są już dostępne we wszystkich drogeriach tej sieci. Wśród nich znalazła się nawilżająco-odżywcza maska do ust Prreti Miód i Jagoda (15 ml) w cenie 13,99 zł – idealna na nocną regenerację.

