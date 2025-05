Gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenia: "Porozumienie jest sukcesem Ukrainy , choć z tą wadą, że nie daje Kijowowi żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Nie zakończy ono wojny, ale jest ważnym znakiem, że oba kraje znów zbliżają się do siebie. I wysyła sygnał do Rosji, która kontynuuje swoją gorzką wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i do tej pory odrzucała wszelkie porozumienia pokojowe (...) Amerykanie mocno poszli Ukrainie na rękę. Kijów był w stanie zapobiec sytuacji, że miliardowe wsparcie udzielone do tej pory będzie postrzegane jako dług, który Ukraina powinna spłacić zasobami naturalnymi. (...) Zamiast tego są amerykańskie inwestycje. Według Trumpa te inwestycje oznaczają już pewien stopień ochrony dla Ukrainy - nawet bez gwarancji bezpieczeństwa”.

Komentator "Sueddeutsche Zeitung" pisze: "Trump i Zełenski zdołali odłożyć na bok swoje niekoniecznie przyjazne uczucia do siebie nawzajem, aby robić interesy polityczne (…) Negocjacje w sprawie umowy ciągnęły się miesiącami, były trudne i kilkakrotnie groziły niepowodzeniem. Ale teraz umowa została podpisana. Dla Zełenskiego oznacza to, że to on - a nie Putin - zawarł z Trumpem solidną umowę. Dopiero okaże się, ile jest to warte w świetle zmienności prezydenta USA. Ale być może Trump w pewnym momencie zda sobie sprawę, że rosyjski dyktator tylko mówi i opóźnia, podczas gdy człowiek z Kijowa w spodniach bojówkach faktycznie działa".