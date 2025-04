– To, co chciał zrobić (Trump – red.), to spotkać się z Zełenskim twarzą w twarz i porozmawiać o tym, jak zakończymy największą wojnę lądową w Europie – powiedział Waltz.

Wyraził on również optymizm co do postępów w negocjacjach pokojowych między Rosją a Ukrainą. Według jego słów prezydent USA jest "zdecydowany użyć zarówno marchewki, jak i kija", by doprowadzić do negocjacji między Zełenskim a Władimirem Putinem.