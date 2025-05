Jest umowa USA-Ukraina ws. odbudowy po zakończeniu wojny z Rosją

USA i Ukraina komentują zawarcie umowy

Szczegółów podpisanego porozumienia nie ujawniono. Jednak kilkoma ważnymi informacjami w mediach społecznościowych podzieliła się wicepremierka Ukrainy. Jeden z kluczowych zapisów mówił, że USA "oprócz bezpośrednich wpłat finansowych, mogą również zapewnić NOWĄ pomoc – na przykład systemy obrony powietrznej dla Ukrainy". Ważne jest także to, że to podobno Ukraina pozostaje właścicielem minerałów ziem rzadkich i że to ona będzie dyktować co i gdzie USA będą mogły wydobywać.