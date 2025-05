Wystąpienie Dudy podczas święta 3 maja

O konstytucji Duda mówił także w sobotę (3 maja). – Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych, aby jego mandat był rzeczywiście silny. To niezwykle ważne. To on będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych. To on będzie czuwał nad przestrzeganiem konstytucji – padło w nawiązaniu do nadchodzących wyborów (18 maja).