Magdalena Biejat: Tak. Grzegorz Braun . Jest antysemitą i podważa wszystkie wartości, w które wierzę: wolność słowa, poszanowanie godności innych ludzi, propaństwowość. Braun kieruje się przede wszystkim nienawiścią do osób, które myślą inaczej niż on.

Po pierwsze nie kazałabym na siebie czekać do ostatniej chwili z podpisywaniem ustaw. To, że prezydent Duda zwlekał do ostatniego momentu, żeby nas poinformować, czy podpisze ustawę o wolnej wigilii, było absolutnie niezrozumiałym kuriozum.

Co to znaczy?

Uważam, że mogłoby to iść szybciej, bo mamy nadprodukcję raportów w stosunku do konkretnych działań, ale widzę też przyspieszenie. Mam nadzieję, że wreszcie zobaczymy konkretny finał spraw, które toczą się przed sądem, bo nie chcę, żebyśmy zajmowali się w polityce tylko i wyłącznie rozliczaniem PiS-u.

Uważam, że rozliczenia są ważne, ale nie dlatego, że nie lubię PiS, tylko dlatego, że jestem głęboko przeciwna wykorzystywaniu państwa do własnych politycznych celów, a tego dopuściła się poprzednia ekipa. Uważam, że powinna za to odpowiedzieć. Natomiast niezależnie od tego powinniśmy się koncentrować na bieżących sprawach i wyzwaniach.

Wspólnota. Uważam, że dziś jako Polacy grzęźniemy w nieustających kłótniach. Dowodzi tego zresztą sama kampania wyborcza. Brutalizacja narasta na wielu poziomach. Zwolennicy różnych prawicowych partii wręcz nawołują do nienawiści. Do tego dochodzi granie na coraz większych podziałach i animozjach.

Niestety w tę stronę skręca też Rafał Trzaskowski, który chce ograniczyć 800 plus dla Ukraińców . Swego czasu Karol Nawrocki z uśmiechem przyjął wezwanie do przemocy fizycznej wobec kontrkandydata, a dziś pojawiają się z jego strony postulaty segregacji narodowej w kolejkach do lekarza. Obawiam się, że ten konflikt i napięcie będzie cały czas wybrzmiewać.

Tymczasem Polacy oczekują dziś spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Chcą prezydenta, który będzie w stanie wznieść się ponad podziały i konflikty. Osoby, która postawi w centrum ich sprawy. Kogoś, kto będzie współpracować z innymi politykami z różnych środowisk, po to, by dowozić konkretne rozwiązania, które mają służyć ludziom, czy to będzie kwestia bezpieczeństwa bytowego, takiego jak mieszkania, ochrona zdrowia , prawa kobiet, jak i bezpieczeństwa militarnego czy polityki zagranicznej.

Dowożenie to jest to, czego pani najbardziej brakuje po blisko 1,5 roku rządów Koalicji 15 października?

To skoro jest tak dobrze, to co jeszcze można zrobić?

Można prowadzić bardziej odważną politykę w wielu tematach. Uważam, że jednym z powodów, dla których to się nie dzieje, zwłaszcza w kwestii praw człowieka, jest to, że mamy konserwatywnego prezydenta.

To wina Dudy, że większość rządząca nie potrafi położyć mu na biurku projektu oddającego kobietom prawo do aborcji?

Czyli gdyby na czele państwa stała pani lub inna osoba o postępowych poglądach, to Władysław Kosiniak-Kamysz podniósłby rękę za tym, by nie ścigać bliskich kobiet za aborcję i by tabletki poronne były dostępne na NFZ?

Uważam, że wtedy byłaby dużo większa szansa, że to się wydarzy. Z Pałacu Prezydenckiego można zupełnie inaczej prowadzić te negocjacje. Doprowadzić do tego, by problem został rozwiązany. Gdybym była prezydentką, nie ma ryzyka, że zmieniłabym zdanie, bo zdania nie zmieniam. Ja zawsze stoję po stronie kobiet.

Złożyłabym projekt dotyczący mieszkalnictwa, który ogranicza marże bankowe na kredytach hipotecznych. Dziś jest tak, że za kredyt trzeba zapłacić drugie tyle, ile trzeba zapłacić za mieszkanie. To jest nienormalne! Banki bogacą się naszym kosztem w obrzydliwy sposób, a państwo nic z tym nie robi. Jak młodzi mogą być stabilni finansowo, skoro to wszystko jest tak nieprzewidywalne?

To również element mojego programu. Ale dopóki nie wybudujemy odpowiedniej liczby mieszkań na wynajem, dopóki nie doprowadzimy do tego, by społeczne agencje najmu funkcjonowały pełną parą, nie zwiększymy zasięgu działania TBS-ów, to musimy się zająć cenami kredytów.

Bo politycy pozwalają bankom i deweloperom na to, by funkcjonowali jak im się podoba, bez żadnych ograniczeń. Trzeba z tym skończyć. Banki mają prawo funkcjonować, ale zysk powinien mieć granice. A tą granicą w państwach, które dbają o swoich obywateli, jest ich bezpieczeństwo.

Co prezydentka Biejat ma do zaproponowania konserwatystkom?

Prezydent może łączyć aspiracje rozwoju Polski, bycia pełnowartościowym członkiem Unii Europejskiej, z poszanowaniem tych wartości i tradycji, które dla Polaków są ważne. Bo one dla mnie też są ważne. Jestem mamą dwójki dzieci. Dbałość o rodziny i ich bezpieczeństwo to dla mnie kwestia podstawowa. Tak samo w przypadku praw kobiet i dostępu do ochrony zdrowia.

Przecież to nie jest tylko kwestia aborcji. Chodzi o cały pakiet dostępu do ochrony zdrowia. Chodzi o to, żebyśmy mogły dostać się do lekarza, gdy potrzebujemy pomocy. Dziś nawet w dużych miastach szybkie dostanie się do ginekologa na NFZ graniczy z cudem, a co dopiero w mniejszych miejscowościach.