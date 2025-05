Prezydent Duda przyznał najwyższe odznaczenia państwowe dla Janusza Kapusty i Jerzego Kropiwnickiego. W komunikacie napisano, że panowie to "osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu".

To artysta o zainteresowaniach matematycznych i filozoficznych, ilustrator, scenograf, projektant, wynalazca jedenastościennej bryły, którą nazwał K–DRON.

Janusz Kapusta w latach 1981–2020 żył i tworzył w Nowym Jorku. Współpracuje m.in. z "The New York Times" czy "The Wall Street Journal", a od 30 lat z "Rzeczpospolitą". Jego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów i galerii na świecie.