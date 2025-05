"Dzisiaj większość partii politycznych odwołuje się do tego, co Konfederacja mówi od wielu lat. To wielka zasługa Sławomira Mentzena, jego ambitnej wizji Polski, skuteczności, a przede wszystkim wiarygodności! Dziękuję za zaproszenie do Twojej biało-czerwonej drużyny" – pisał Łukasz Rzepecki 2 maja. Wtedy wziął m.in. udział w wiecu Konfederacji.

Rzepecki ma dołączyć do Konfederacji

Onet ustalił także, że Rzepecki podjął decyzję o dołączeniu do Konfederacji. – Zostałem zaproszony do sztabu wyborczego Sławomira Mentzena. (...) Mamy co robić, zostały dwa tygodnie do wyborów, ale damy radę – wyjaśnił portalowi, pytany co będzie robił w tej kampanii.