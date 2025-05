"Jest taki typ osób, które jeśli zrobią sobie zdjęcie z kimś znanym, kogo widzą sumie kilkadziesiąt sekund, wykorzystują potem ten fakt na różne sposoby. Widziałem mail osobnika, który w swojej poczcie miał NA STAŁE wklejone pięć zdjęć ze znanymi osobami. Do kogokolwiek wysyłał maila, to adresat widział, że osobnik stoi z Prokopem, Korą, Malkovichem, Dudziak i Szycem" – rozpoczął Szczygieł .

Zaznaczył, że chętnie pozuje do zdjęć z czytelnikami, dopóki nie są one wykorzystywane jako narzędzie manipulacji czy – jak w opisanym przypadku – element przestępstwa.

Mariusz Szczygieł krytykuje Nawrockiego

Dziennikarz odczytuje fotografię jako komunikat Nawrockiego, w którym ten wyraża poparcie dla wartości reprezentowanych przez Trumpa. "Akceptuje jego chamstwo, cynizm, ignorancję podlaną pewnością siebie, autorytaryzm. Chamstwo to styl, cynizm to strategia, ignorancja to paliwo, a autorytaryzm – kierunek. To – najwyraźniej – podziwia kandydat Nawrocki" – wskazał.