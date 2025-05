fot. stefan zeitz via www.imago-images.de/Imago Stock and People/East

Finansowanie AfD pod lupą

Zakazać czy nie?

Jego hamburski odpowiednik Andy Grote (SPD) był bardziej ostrożny. Powiedział on gazecie, że zaklasyfikowanie partii jako skrajnie prawicowej – jeśli zostanie to potwierdzone przez sąd – jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do przeprowadzenia ewentualnej procedury delegalizacji. Następnym krokiem będzie zbadanie przez Urząd Ochrony Konstytucji lub Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy procedura zakazu może zostać przeprowadzona z wymaganym bardzo wysokim prawdopodobieństwem sukcesu.