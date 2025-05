Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: "Truizmem jest, że praca Urzędu Ochrony Konstytucji jest 'motywowana politycznie'. W końcu ochrona konstytucji ma wybitnie państwowo-polityczne motywy. (...) Było tylko kwestią czasu, kiedy (partia AfD) skrytykuje wymiar sprawiedliwości jako sługusa establishmentu" – czytamy. Według gazety AfD potrzebowała tego, co właśnie się wydarzyło, aby "dopełnić krytykę państwa".

"FAZ" przypomina, że AfD jest zdecydowanie największą opozycyjną grupą parlamentarną w Bundestagu. Pogłębia to dylemat demokracji, "ponieważ opozycja ta jest uważana za prawicowych ekstremistów. Konsekwentne działania doprowadziłyby do procedury delegalizacji. Chyba że toleruje się to, czego odporna demokracja nie może tolerować" – pisze dziennik.