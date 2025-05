Leonard Krasulski to poseł PiS z Elbląga, zasiadający w Sejmie już szóstą kadencję. Jarosław Kaczyński, prezes tej partii nie kryje, że ma do Krasulskiego szczególny stosunek. Poseł zawsze może liczyć na wysokie, "biorące" miejsce na liście. Ma też dostęp do ucha prezesa, siedzi w Sejmie tuż za nim.