Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki Fot. Artur Szczepanski/REPORTER/Tomasz Jastrzebowski/REPORTER. Montaż: naTemat.pl

REKLAMA

Podczas niedzielnego spotkania wyborczego w Lublinie Rafał Trzaskowski (KO) mówił m.in. o takich wartościach jak uprzejmość, solidarność i uważność. – Pamiętajmy również o takich wartościach, jak przejrzystość – padło.

Trzaskowski: nie należy niczego ukrywać

– Zwracam się do swojego konkurenta. Tak, trzeba publikować swoje oświadczenia majątkowe, nie należy niczego ukrywać. Nawet, jak ktoś zapomina o barwach narodowych, o tym, ile ma mieszkań, przychodzi moment opamiętania. Przychodzi taki moment, w którym my wszyscy możemy zademonstrować swoją otwartość i właśnie to, że nie mamy absolutnie nic do ukrycia – podkreślił polityk, mając zapewne na myśli Karola Nawrockiego.

REKLAMA

Przypomnimy: z ustaleń Onetu, opartych na analizie publicznych ksiąg wieczystych, wynika, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest właścicielem nie jednej, lecz dwóch nieruchomości w Gdańsku. Pierwsze z mieszkań zostało zakupione wspólnie z małżonką przy wsparciu kredytu hipotecznego.

Drugie, jak ustalił portal, małżeństwo nabyło w 2017 roku – bez obciążeń hipotecznych. Co ciekawe, już pięć lat wcześniej, w 2012 roku, Nawroccy zawarli z ówczesnym właścicielem lokalu, Jerzym Ż., umowę przedwstępną.

Rzeczniczka sztabu Karola Nawrockiego, Emilia Wierzbicki przekazała w oświadczeniu, iż Nawrocki "wszystkie informacje o posiadanych mieszkaniach zawierał od lat w oświadczeniach majątkowych". Nie są one dostępne publicznie.

REKLAMA

Nowe doniesienia ws. drugiego mieszkania Nawrockiego i pana Jerzego

Jak wskazała, "mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki".

Dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz w odniesieniu do oświadczenia rzeczniczki przypomniał jednak, że "w prawicowej narracji pojawia się opowieść, że Karol Nawrocki opiekował się bohaterem, działaczem "Solidarności" i w zamian za to on podpisał z nim umowę – tam się jakoś rozliczyli, do końca nie wiadomo jak – ale rozliczyli się, że w zamian za tę opiekę Karol Nawrocki przejmie jego nieruchomość".

REKLAMA

– Więc po pierwsze, to nie jest żaden bohater. I profesorze – mówię do Sławomira Cenckiewicza – pan to wie lepiej od nas, że to nie jest żaden bohater. (...) Druga rzecz jest taka, że z oświadczenia wynika, że mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat pan Karol Nawrocki się opiekował, czyli tego starca, tego staruszka – pana Jerzego – mówił w programie "Stan Wyjątkowy" dziennikarz.