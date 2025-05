W 16. edycji "Tańca z gwiazdami" nie brakowało zaskoczeń. Produkcja kilka razy decydowała się na odejście od standardowych zasad formatu na cześć nowości. I tak na przykład pary po raz pierwszy w historii zatańczyły tańce ludowe. W ostatnim półfinałowym odcinku również doszło do zmian.

Gwiazdy musiały zatańczyć 45 sekund układu solowego, ale to nie koniec. Tomasz Wolny i Daria Syta wykonali ponadto walca wiedeńskiego. Ten sam rodzaj tańca zaprezentowali: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska . Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke pokazali charlestona, a Adrianna Borek i Albert Kosiński – foxtrota.

Dogrywka tuż przed finałem "Tańca z gwiazdami". Widzów denerwują już ciągłe zmiany

Pozostałe dwa duety: trafiły do dogrywki. Wykonali w parach kolejny układ, tym razem w stylu cza-czy. Później Iwona Pavlović ogłosiła, że to aktorka kabaretowa Adrianna Borek przechodzi dalej. Tomasz Wolny musiał więc zakończyć swoją przygodę w show.

"To może w następnej edycji o zwycięzcy zadecydują jurorzy. Czy tylko mnie denerwują ciągłe zmiany zasad w tej edycji"; "Nie no ludzie, ciągle te zmiany, aż trudno nadążyć"; "Nie podobają mi się te dogrywki, tylko widzowie powinni decydować"; "Tydzień bez zmian zasad w 'Tańcu z gwiazdami', to tydzień stracony, ostatnio produkcja chyba wychodzi z takiego założenia. Mam dość" – pisali w komentarzach.