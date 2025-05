Matura 2025 rozpoczęła się od pisemnego egzaminu z języka polskiego Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EN

Matura 2025 język polski – pytania i odpowiedzi

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2025 roku składał się z trzech głównych części. Pierwsza z nich to zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, tworzenia notatki syntetyzującej oraz zagadnienia językowe. Kolejna część dotyczyła wiedzy historycznoliterackiej.

Kluczowym i najbardziej punktowanym elementem egzaminu jest jednak wypracowanie. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć podczas egzaminu, wynosi 60. Aż 35 z nich przypada na część pisemną, czyli właśnie na wypracowanie.

Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym możecie pobrać tutaj.

Temat wypracowania – matura 2025

Wszyscy chcą wiedzieć, jakie były tematy wypracowań na języku polskim, bo praca pisemna jest najważniejszym elementem egzaminu z języka ojczystego. Oto one:

Temat 1: "Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka".

Temat 2: "Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka"?

Uczniowie powinni odwołać się do:

) , lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur wymienionych na stronie 3 i 4 arkusza maturalnego – tutaj innego utworu literackiego (może być to utwór poetycki), wybranych kontekstów.

Oto przykładowy szkielet wypracowania podany przez eksperta portalu Interia:

Teza: Ludzie w trudnych sytuacjach szukają nadziei przede wszystkim w wierze i w relacjach z innymi.

Argument 1: Człowiek, w trudnych dla siebie chwilach, może szukać pociechy w wierze. Pozwala mu to przetrwać, nawet jeśli nie rozumie, z czego wynika jego sytuacja.

Przykład 1: Księga Hioba. Hiob, w konsekwencji zakładu Boga z szatanem, stracił wszystko, co miał: majątek, dzieci, zdrowie. Nie rozumiał, dlaczego spotyka go taki los, ponieważ zawsze był oddany Bogu i wiernie mu służył. Postanowił jednak trwać w swej wierze również w nieszczęściu, co zostało wynagrodzone.

Kontekst: Ksiądz Piotr/mesjanizm polski – "Dziady" cz. III. Ksiądz Piotr ufa w plan Stwórcy i w to, że w przyszłości Bóg ześle Polsce wolność i wynagrodzi cierpienia.

Inne konteksty: Abraham w sytuacji próby z Izaakiem (Księga Rodzaju), Sonia ze "Zbrodni i kary".

Argument 2: Często w trudnych dla siebie chwilach szukamy oparcia w innych osobach – rodzinie, przyjaciołach, życzliwym nam ludziom. To oni dają nam nadzieję na poprawę sytuacji, a czasami sami realnie wpływają pozytywnie na jej zmianę.

Przykład 1: Sonia ze "Zbrodni i kary" była oparciem dla Raskolnikowa w trudnych dla niego chwilach. To ona namówiła go do przyznania się do winy. Widać to również w scenie, gdy czyta mu fragment Biblii o wskrzeszeniu Łazarz, co ma podnieść Rodiona na duchu i pokazać mu, że zawsze jest szansa na poprawę swojego losu.

Przykłady z tej samej powieści: Marmieładow był źródłem nadziei na poprawę sytuacji Katarzyny Iwanownej i jej dzieci, niestety jego alkoholizm sprawił, że nie był w stanie sprostać temu zadaniu w dłuższej perspektywie. Swidrygajłow borykał się z wyrzutami sumienia i czuł, że jest złym człowiekiem. Nadzieję na zmianę upatrywał w związku z Danią, jednak kobieta go odrzuciła.

Kontekst: W "Dżumie" wielu bohaterów upatruje w trudnej sytuacji epidemii nadzieję w doktorze Rieux, który świeci przykładem i swoją postawą zachęca do pomocy innych.

Inne konteksty: literatura obozowa, "Zdążyć przed Panem Bogiem", konteksty historyczne dotyczące czasów okupacji, "Wesele" (nadzieja na odzyskanie niepodległości pod przywództwem Gospodarza)

Podsumowanie: wyciągnięcie wniosków z podanych przykładów i potwierdzenie tezy".

Jak zdać maturę z języka polskiego w 2025 roku? By uzyskać pozytywny wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, uczeń musi zdobyć minimum 30 proc. ogólnej liczby punktów, co w przypadku języka polskiego oznacza co najmniej 18 punktów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki tegorocznych matur ogłosi 8 lipca. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

Matura 2025 – jakie teksty literackie pojawiły się w części historycznoliterackiej?

W ramach czytania ze zrozumieniem uczniowie mieli za zadanie przeczytać, przeanalizować oraz odpowiedzieć na pytania do następujących tekstów literackich:

Carl Sagan – Błękitna kropka, Maria Trepczyńska – Ziemia 2.0 – poszukiwania nadal trwają.

W części historycznoliterackiej uczniowie analizowali i odpowiadali na pytania dotyczące następujących utworów:

Fragment wiersza Adama Asnyka, Fragment wiersza Zbigniewa Herberta, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragment), Wiosna – Jan Andrzej Morsztyn (fragment), Pieśń XIV – Jan Kochanowski (fragment), Dziady , cz. III – Adam Mickiewicz (fragment), Stabat Mater – Józef Wittlin, Ten czas – Krzysztof Kamil Baczyński (fragment), Tango – Sławomir Mrożek (fragment), Stary Prometeusz – Zbigniew Herbert (fragment).

