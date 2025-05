CKE wyjaśnia, że zdjęcia arkuszy i przykładowych zadań, które od rana pojawiają się w internecie, nie pochodzą z oryginalnego arkusza. W sumie nie jest to zaskoczeniem, co roku pojawiają się podobne "przecieki", które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

O czym piszą tegoroczni maturzyści?

W internecie pojawiają się już informacje o tegorocznych tematach i zadaniach. Zastrzegamy, że w tej chwili nie da się zweryfikować ich wiarygodności. Ale wygląda na to, że sprawdziły się przewidywania polonistów. W tym roku maturzyści prawdopodobnie muszą napisać wypracowanie o "źródle nadziei w czasach trudnych dla człowieka" lub o tym, jak "błędna sytuacja wpływa na życie człowieka".

Są za to teksty odnoszące się do tematów związanych z ludzkim bytem i sensem istnienia, przemijaniem i śmiercią. Może chodzić o rolę człowieka w kosmosie, wiersz Herberta o Prometeuszu, średniowieczną "Rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią" czy wiersze Morsztyna.

Wyciek tematów miał miejsce – CKE potwierdza

– Rzeczywiście, moi pracownicy donieśli mi, że ktoś zrobił zdjęcia z sali egzaminacyjnej — potwierdził pytany przez "Gazetę Wyborczą" dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Zapowiedział, że pracownicy komisji będą szukali źródła wycieku. W przypadku, gdy doszło do złamania procedur, sprawa zostanie zgłoszona na policję.

– Zbadamy sprawę i nieprawidłowości zgłosimy na policję. Takie rzeczy zdarzają się co roku. To oznacza, że albo ktoś wniósł na egzamin telefon komórkowy, albo ktoś z zespołu nadzorującego zrobił te zdjęcia. To moja pierwsza matura, wyciągnę wnioski i policzę, ile będzie kosztować przeciwdziałanie temu – zapewnił dyrektor w rozmowie z Interią.