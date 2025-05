Co można zabrać na maturę 2025? Lista dozwolonych przyborów wg CKE

Co musi mieć ze sobą każdy zdający na egzaminie? Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2024, każdy maturzysta musi mieć ze sobą: długopis lub pióro z czarnym tuszem – używany zarówno do pisania, jak i wykonywania ewentualnych rysunków (ołówek jest niedozwolony). Zanim przejdziemy do tego, co można spakować na poszczególne egzaminy, odpowiedzmy na 3 główne pytania maturzystów.