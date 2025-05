Merz: "Jestem bardzo optymistyczny"

Przed podpisaniem umowy koalicyjnej Merz powiedział, że koalicja "dzięki reformom i inwestycjom" chce przyczynić się do rozwoju Niemiec. Europa czeka na to, by Niemcy ponownie wniosły potężny wkład we wspólny projekt. – Jestem bardzo optymistyczny, że uda nam się od jutra rządzić naszym krajem w sposób silny, zgodny z planem i godny zaufania – powiedział przyszły kanclerz Niemiec.