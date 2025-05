To już ostatnie godziny urzędowania Olafa Scholza na stanowisku kanclerza Niemiec. Przekazanie władzy jego następcy Friedrichowi Merzowi odbędzie się w ściśle określonej kolejności. Opiera się ona przede wszystkim na wymogach sformułowanych w artykułach od 61 do 64 Ustawy Zasadniczej. Oto kluczowe terminy w poniedziałek i wtorek związane ze zmianą rządu Niemiec.

Poniedziałek, 5 maja

Wtorek, 6 maja

Jeśli Merz uzyska wymaganą większość w Bundestagu, opuści salę plenarną i uda się do Pałacu Bellevue, gdzie prezydent Frank-Walter Steinmeier mianuje go kanclerzem. Dopiero wtedy Merz stanie się formalnie nowym szefem rządu. władza zostanie mu przekazana w momencie, gdy prezydent wręczy mu akt nominacji.

Po mianowaniu przez prezydenta federalnego, nowy kanclerz wraca do Bundestagu, aby złożyć przysięgę przed posłami. Następnie oficjalnie ogłasza skład nowego rządu.

Krótko po południu wyznaczeni ministrowie nowego rządu otrzymają akty nominacji od Steinmeiera w Pałacu Bellevue. Prezydent planuje wygłosić krótkie przemówienie. Następnie członkowie nowego gabinetu wrócą do Bundestagu, aby złożyć przysięgę na sesji plenarnej.

Zmiana warty w Urzędzie Kanclerskim

O godzinie 15.00 Olaf Scholz przyjmie swojego następcę Friedricha Merza, aby uroczyście przekazać mu Urząd Kanclerski. Były kanclerz Scholz pożegna się ze swoimi pracownikami po trzech i pół roku urzędowania, Merz ich powita. Merz i Scholz zaprezentują się fotografom na południowych schodach Urzędu Kanclerskiego. Następnie lider CDU przeniesie się do dużego biura kanclerza na siódmym piętrze oficjalnej rezydencji. W środę – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – Friedrich Merz złoży pierwsze wizyty zagraniczne. Lider CDU zapowiadał, że uda się do Francji i do Polski.